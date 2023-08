Sturm und Starkregen fordern Feuerwehren

Der Feiertag hat in Teilen Oberösterreichs mit Sturm und Starkregen geendet. Zwischen 19 und 21 Uhr rückten infolge des Unwetters mehr als 40 Feuerwehren aus. Das breite Spektrum an Einsätzen reichte von Blitzschlägen, Überflutungen, umgestürzten Bäumen und mehreren Bootsbergungen im Attersee und Traunsee. Dort kam es laut Auskunft des Landesfeuerwehrkommandos zu Murenabgängen, einige Straßen mussten gesperrt werden. Auch im Bezirk Braunau kam es aufgrund des Starkregens zu Überflutungen, zahlreiche Keller mussten etwa in der Gemeinde Höhnhart ausgepumpt werden.

Zunächst war der Bezirk Braunau betroffen. Dann erreichte eine weitere Gewitterzelle von Süden kommend das Salzkammergut, ehe die Front die Gemeinde Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) mit voller Wucht erfasste. Dort wurden die Einsatzkräfte binnen 30 Minuten zu 15 Einsätzen gerufen.

Nacht soll großteils trocken verlaufen

Nun sollen die Gewitter langsam abklingen. "In der Nacht setzt sich meist trockenes Wetter durch", so die Prognose von Geosphere Austria. Am morgigen Mittwoch ziehen zunächst dichte Wolken mit einzelnen Schauern über das Land, ab dem späteren Vormittag soll aber überall die Sonne zum Vorschein kommen. Im Böhmerwald und im südlichen Bergland rechnen die Meteorologen am Nachmittag mit Gewittern. Die Temperaturen erreichen bis zu 30 Grad.

Die Einsatzkarte des Landesfeuerwehrkommandos am Dienstag um 21.30 Uhr Bild: LFK OÖ

Tirol: Brücke weggerissen

Ein schweres Unwetter ist am Dienstag auch in Tirol niedergegangen. In Fulpmes (Bezirk Innsbruck-Land) wurde nach einem heftigen Gewitter am Dienstagabend die Brücke über den Omesbach von Wassermassen weggerissen, teilte die Polizei Tirol mit. Menschen wurden nicht verletzt.

In Kirchbichl (Bezirk Kufstein) fiel wegen eines schweren Unwetters am Nachmittag ein Baum auf das Dach eines Pkws. Der 18-jährige Lenker wurde leicht verletzt. Im Kaunertal im Tiroler Oberland ging unterdessen erneut eine Mure ab. Sie ging laut Polizei am Dienstagnachmittag auf Höhe der "Rödgarten"-Rinne auf die Kaunertaler Gletscherstraße ab. Dort war am Samstagabend eine 19-jährige Autofahrerin zwischen zwei Muren eingeschlossen worden. Diesmal wurden keine Fahrzeuge oder Personen verschüttet.

Die Tiroler Hahntennjochstraße ist seit einem Gewitter am Sonntagabend gesperrt. Bild: UNBEKANNT (LAND TIROL)

