Sturm, Regen: 134 Feuerwehreinsätze in der Nacht auf Samstag

Beim Seniorenheim Zell an der Pram wurden Teile des Daches abgedeckt.

134 Einsätze, 45 Wehren, 680 Feuerwehrfrauen und -männer forderte die Sturmfront, die in der Nacht auf Sonntag über Oberösterreich hinwegzog. Schwerpunktmäßig erwischte es das Innviertel und Teile des Bezirks Grieskirchen. Es kam wieder zu umgestürzten Bäumen, Schäden an Dächern und kleineren Überflutungen.

In Zell an der Pram (Bezirk Schärding) etwa wurde das Dach des Seniorenheims beschädigt. Teile des Daches wurden durch den Sturm abgedeckt, worauf es fast ungehindert ins Gebäude regnete und das Wasser sich seinen Weg durch mehrere Stockwerke bahnte, berichtet die Feuerwehr Schulleredt.

Aus mehreren Stockwerken mussten die Feuerwehrleute das Wasser absaugen. Bild: FF Schulleredt

"Wenn wir es vergleichen mit vergangenem Mittwoch, sind wir aber nicht einmal bei der Hälfte der Einsätze", sagt Martin Burger, Leiter der Landeswarnzentrale. Da sei man auf 300 Einsätze von 220 Feuerwehren gekommen.

Einsätze ab 23 Uhr

Los ging es mit einem Einsatz in Überackern (Bezirk Braunau) um 23:01 Uhr - und zog sich dann weiter über die Bezirke Ried, Schärding und Grieskirchen. Auch das Mühlviertel bekam noch einen guten Teil des Starkregens ab.

Am Vormittag war aber bereits wieder alles im Normalbetrieb, sagt Burger. Einzelne Keller waren noch auszupumpen. "Das liegt aber nur daran, dass die Hausbewohner es erst in der Früh bemerkt haben."

Verschnaufpause

Die kommenden Tage sollten jedenfalls eine Verschnaufpause für die Einsatzkräfte bringen. Im Verlauf des heutigen Samstags könnte es vielleicht noch den einen oder anderen Regenschauer geben in den Alpen, heißt es seitens der GeoSphere Austria. In der Nacht auf Sonntag könne es dann auch im nördlichen Mühlviertel etwas regnen.

Der Sonntag sollte dann laut Meteorologen aber in den allermeisten Teilen des Landes trocken sein, Temperaturen zwischen 27 und 29 Grad werden erwartet. Die Gewittergefahr sollte in den kommenden Tagen überschaubar sein, so die Experten.

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger