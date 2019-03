Sturm "Heinz" beschäftigte Oberösterreichs Feuerwehren

OBERÖSTERREICH. Seit Mitternacht rückten die Freiwilligen Feuerwehren zu 74 Einsätzen im ganzen Land aus. In Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) stürzte ein Baum auf ein Hausdach, ebenso in Reichraming (Bezirk Steyr-Land).

Feuerwehr Wels beseitigte Scherben in der Innenstadt Bild: Lauber

Durch den Sturm sind in der Nacht etwa 2500 Kundenanlagen der Energie AG kurzzeitig ausgefallen. Samstagfrüh waren knapp 300 Haushalte in den Gemeinden Haag am Hausruck, Hofkirchen, Pfarrkirchen im Mühlkreis und Oberkappel ohne Strom.

In der Mühlviertler Gemeinde Hellmonsödt hat der starke Wind ein großes Trampolin auf die Leonfeldner Straße "gefegt".

In der Welser Innenstadt stürzte nach einer heftigen Sturmböe die Glaseinfassung eines Gastgartens auf die Straße, in der Früh stürzte auf dem Stadtplatz ein Fenster auf den Gehsteig. In Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) ist ein großer Ast auf einen Lkw gefallen, der auf der Wiener Straße unterwegs war.

Auch die Linzer Berufsfeuerwehr stand im Einsatz, um etwa einen umgestürzten Bauzaun in der Altstadt zu entfernen.

"Das Einsatzaufkommen war nicht so stark wie bei dem Sturm zu Wochenbeginn, aber die Kollegen werden trotzdem laufend alarmiert", hieß es vom Landesfeuerwehrkommando am Samstagmorgen. Verletzte habe es keine gegeben.

105 km/h Windstärke in Wolfsegg

Mit Windspitzen von bis zu 105 km/h fegte der Sturm in der Nacht über Wolfsegg am Hausruck. Damit war die Marktgemeinde Spitzenreiter in den Niederungen. In Waizenkirchen im Bezirk Grieskirchen wurden 96 km/h gemessen, in Weyer 88 km/h, in Hörsching 85 km/h.

Video: Knapp 170 km/h Sturmspitze am Feuerkogel

Prächtiges Frühlingswetter am Sonntag

Im Laufe des Vormittags entspannt sich die Situation. "Heute Nachmittag wird sich das Wetter bessern, die Wolken lockern auf und der Wind wird weniger", sagt Josef Haslhofer, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Nur im Mühlviertel dürfte das Schlechtwetter länger anhalten, bevor am Sonntag im ganzen Land prächtiges Frühlingswetter ins Haus steht. Haslhofer erwartet am Nachmittag bis zu 20 Grad in Oberösterreich.

Den sonnigen, warmen Tag morgen sollte man möglichst auskosten - denn schon am Abend zieht eine weitere Kaltfront mit Sturm über das Land. "Ein Temperatursturz mit Regen und Schneeschauern ist zu erwarten", prognostiziert Haslhofer. Die Kaltfront dauert allerdings nur von etwa 20 Uhr bis Mitternacht an. In dieser Zeit werden Windspitzen von bis zu 80 km/h erwartet.

Zweite Wochenhälfte bringt viel Sonne

Zu Beginn der kommenden Woche ist weiterhin mit dichten Wolken, Regen und Schnee oberhalb von 700 Metern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen nur bei fünf bis neun Grad.

Am Dienstag kann es im südlichen Bergland bis in die Niederungen schneien. "Durch den Nordwestwind stauen sich zahlreiche Wolken an, die Schneeschauer bringen können", sagt Haslhofer.

Die übrigen Landesteile dürften vom Niederschlag verschont bleiben. Doch selbst bei sonnigem Wetter sollte man sich warm einpacken: Die Temperaturen gehen nicht über neun Grad hinaus.

Äußerst frisch bleibt es am Mittwoch. In der Früh erwartet Haslhofer nur -4 bis 0 Grad.

Bergauf geht es dann am Donnerstag. "Haube, Handschuhe, Schal und Winterjacke sollte man aber besser noch nicht wegpacken. Wie für den März üblich, ist es in der Früh noch sehr kalt", sagt der ZAMG-Meteorologe, und hat für das kommende Wochenende noch gute Nachrichten parat: "Momentan schaut es sehr frühlingshaft aus. Temperaturen von mehr als 15 Grad sind möglich."

Hier geht es zur detallierten Prognose für Ihre Region.

Alle Wetterwarnungen für Samstag finden Sie hier.

In den gelb markierten Regionen gilt Vorsicht (Grafik: ZAMG)

