Sturm forderte Feuerwehren in Niederösterreich und Wien

Ausgerückt worden sei "quer verteilt über die Bezirke", teilte Klaus Stebal vom Landeskommando NÖ auf Anfrage mit. Besonders gefordert waren die Helfer im Umland von Wien. Die Wiener Berufsfeuerwehr Wien verzeichnete dagegen nur "etwas erhöhtes Einsatzaufkommen", sagte Sprecher Jürgen Figerl.

Einen heiklen Einsatz verzeichnete die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf (Bezirk Mödling). Bei Windspitzen von mehr als 105 km/h hatte sich eine Werbetafel der Shopping City Süd (SCS) gelöst. Teile davon fielen auf die Südautobahn (A2). Das Schild wurde letztlich mittels Spanngurten gesichert, da eine Demontage aufgrund der Sturmböen nicht möglich war.

Lesen Sie auch: Nach einer Frühlingswoche wird es wieder weiß

In Kottingbrunn (Bezirk Baden) wurde in den Nachtstunden laut der örtlichen Feuerwehr ein etwa 400 Quadratmeter großes Blechdach einer Halle abgedeckt. Von umgestürzten Bäumen, losen Transparenten und gelockerten Dach-Blechteilen berichtete auch die FF Mödling in einer Aussendung.

In Wien löste sich unter anderem gegen 5.30 Uhr in der Michael-Bernhard-Gasse in Meidling ein Blechdach teilweise ab. Dieses wurde von den Feuerwehrleuten gesichert. In Schönbrunn wurde im Schlosspark der Bereich bei der Gloriette wegen des stürmischen Wetters aus Sicherheitsgründen gesperrt. Davon betroffen ist laut Tiergarten auch der Zugang zum Tirolerhof, der dortige Nebeneingang in den Zoo blieb den ganzen Montag geschlossen, die weiteren Eingänge waren nicht betroffen.

Heute windig, morgen angenehmer im Land

Stürmischer Wind könnten das Vergnügen im Freien heute auch in Oberösterreich trüben, prognostiziert Alexander Ohms von der GeoSphere Austria im Gespräch mit den OÖNachrichten. Die Temperaturen seien frühlingshaft mit bis zu 17 Grad, "durch den Wind fühlt sich die Luft aber nicht so warm an".

Deutlich angenehmer werden dann der Dienstag und der Mittwoch verlaufen: Der Wind, der die meist milde Luft vom Atlantik zu uns bringt, flaut ab, dazu wird vielerorts die Sonne scheinen. Vereinzelte Hochnebelfelder, die entlang von Donau und Inn sowie im Mühlviertel den Himmel trüben können, lösen sich bis Mittag dann überall auf. Es bleibt mit Tageshöchsttemperaturen bis 15 Grad weiterhin sehr mild.

Lesen Sie auch: Slowakische Bergsteiger sitzen seit Sonntag am Großglockner fest

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper