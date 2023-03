Sturm fegte mit bis zu 118 km/h übers Land

Am Feuerkogel sind Geschwindigkeiten von 118 km/h keine Seltenheit - in Waizenkirchen schon. Mit diesem Tempo fegte heute in den Morgenstunden der Wind durch die Gemeinde im Hausruckviertel. "Das ist schon knapp an der Orkanböe", sagt Christian Ortner von GeoSphere Austria (vormals ZAMG). "Das ist schon eher selten." Mit sich gebracht hätte diese Windgeschwindigkeiten eine Schauerlinie, die sich durch den Hausruck zog, so der Meteorologe.