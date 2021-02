Einreiseverbot: Als der Inn Nikolaus von der Familie trennte

Nur noch der Inn trennte Nikolaus Seibert von seiner Familie. Im Frühjahr 1946 war der 19-Jährige aus der amerikanischen Gefangenschaft in Dachau entlassen worden. Mehr als 150 Kilometer hatte er zurückgelegt. Doch am Grenzposten in Braunau war Schluss. Die Wachen ließen ihn nicht passieren. Bis sich seine Mutter und Landeshauptmann Heinrich Gleißner (VP) für den Heimkehrer starkmachten.