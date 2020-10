Mannshoch steht der Felsblock am Ennser Donauufer, einen Kilometer unterhalb des Kraftwerks Abwinden. An eben jener Stelle, an der sich Franz Peterseil hunderte Male mit seiner Zille vom Ufer abgestoßen hatte. So auch am 5. Oktober 1945, als der Fährmann zwei Kriegsheimkehrer ans Mühlviertler Ufer brachte. Und zu seiner letzten Überfahrt ansetzte. Die Rufe der sowjetischen Besatzungssoldaten dürfte er nicht mehr gehört haben. Einer der beiden griff zur Waffe.