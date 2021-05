"Die explodierenden Patronen haben laut gepfiffen. Wir hatten einen Heidenspaß, sie ins Lagerfeuer zu schmeißen und dann schnell hinter einem der Mühlsteine Deckung zu suchen", erinnert sich Josef Buchmair an seine frühe Kindheit am Perger Naarnufer. Wo heute die Perger Askö-Sportanlage beheimatet ist, befand sich in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts eine große Schutthalde. Ein beliebter Spielplatz, vor allem für die Buben aus der Umgebung. "Den ganzen Tag haben wir dort verbracht.