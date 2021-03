Diese Kollateralschäden wollte weder die US-Army noch die "Rote Armee": In Amstetten wurden in den letzten Kriegsmonaten nicht nur die Nazis getroffen, sondern auch viele Unschuldige bis zu KZ-Häftlingen. Dieser Opfer des "Friendly Fire" der Befreier gedachte jetzt besonders die Amstettner Herz-Jesu-Pfarre, deren Gotteshaus in den letzten Kriegstagen ebenfalls in Trümmer geschossen wurde.