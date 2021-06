Mit einer zwei Meter langen Lanze und in ihrem schönsten Dirndl stand sie da: Emmi Lehner vor dem Stahlkoloss, dem Hochofen Nummer 5. Am 14. Juni 1947 unter den Augen von Landeshauptmann Gleißner, der Voest-Führungsriege und Hunderten Arbeitern blies die 16-Jährige den Hochofen an. Und hauchte so auch der Voest wieder neues Leben ein.