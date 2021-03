Rasselnde Panzerketten, knackende Funkgeräte, ein Meer aus Platzpatronen-Hülsen. Und mitten drin ein Volksschüler. Wenn die in Salzburg stationierten US-Besatzer nach Atzbach ins Manöver zogen, war Fritz Strohbach nicht weit. Wegen einer schweren Tuberkulose durfte der Zehnjährige nicht in die Schule. Seine Freizeit verbrachte er meist an der Seite amerikanischer Soldaten.