Stundenlanger Einsatz: Segelboot sank im Attersee

In der Nacht auf Dienstag war das Segelboot, das an einer Boje bei Nußdorf befestigt war, aus bisher unbekannten Gründen mit Wasser vollgelaufen und gesunken. „Wir wissen noch nicht, ob das Boot vielleicht ein Leck hatte, das wird noch untersucht. Wichtig war aber, dass zunächst der Motor und die Benzinkanister, die an Bord waren, von dem gesunkenen Boot geholt wurden, um einen Umweltschaden zu vermeiden“, sagt Christoph Bauer, stellvertretender Ortsstellenleiter der Wasserrettung Nußdorf.

Hebeballons zur Bootsbergung

Mit Gurten und Leinen ausgestattet befestigten mehrere Taucher der Wasserrettung die Hebeballons an der „Blue Pearl“, um das Boot wieder über die Wasserlinie zu bringen. "So ein Ballon wird mit Luft aufgeblasen und hebt bis zu 1000 Kilo an. Nachdem wir es an die Wasseroberfläche transportiert hatten, musste noch das Wasser aus dem Segelboot gepumpt werden, bevor wir es mit einem Bootskran an Land bringen konnten. Dabei hatten wir tatkräftige Unterstützung durch die Feuerwehr Attersee, die mit einer Starkstrom-Pumpe das Wasser innerhalb von nur wenigen Minuten aus dem Boot pumpten konnten. Es hatten sich da bereits mehrere Tausend Liter angesammelt", sagt Bauer.

Gegen 16 Uhr konnte der technisch aufwendige Einsatz beendet werden, verletzt wurde niemand, da sich in der Nacht auch niemand auf dem Segelboot befunden hatte.