Stürze und Schnee: Bergretter gefordert

Auf dem Hochlecken waren zwei Wanderer auf dem Weg vom Taferlklaussee ins Höllengebirge vom richtigen Pfad abgekommen, auf dem Poppenberg in Hinterstoder stürzte ein Klettersteiggeher in sein Set. In Gosau wurden zwei Tschechen auf dem Linzerweg vom Schnee überrascht, der im Dachstein-Gebiet noch zahlreiche Übergänge sehr anspruchsvoll gestaltet. Beim Abstieg von der Gablonzerhütte zum Gosausee stürzte schließlich ein 73-Jähriger rund 30 Meter ab.

Der Deutsche war am Vormittag gemeinsam mit seiner Ehefrau mit der Gondel auf die Zwieselalm gefahren. Nach der Einkehr in einer Almhütte wanderte das Paar ins Tal zurück. Auf 1120 Metern Seehöhe stürzte der 73-Jährige so unglücklich, dass er über steiles Gelände abstürzte und sich mehrere blutende Wunden und Prellungen am gesamten Körper zuzog. Seine Gattin und ein nachkommender Wanderer aus Linz holten Hilfe. Der Verletzte wurde schließlich mittels Tau gerettet und mit dem Notarzthubschrauber zum Krankenhaus geflogen.