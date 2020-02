Eine Kaltfront mit schweren Sturmböen hat in der Nacht auf Sonntag Feuerwehren in ganz Oberösterreich stundenlang beschäftigt. Ab zwei Uhr früh waren mehr als 80 Feuerwehren mit rund 1200 Einsatzkräften unterwegs, um Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien und Keller auszupumpen. Die meisten Einsätze gab es in den Bezirken Schärding und Urfahr.