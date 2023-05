Studie zu Koranschulen soll einen österreichweiten Nachfolger bekommen

In Oberösterreich gibt es laut Studie 65 Moscheen, 18 von ihnen bieten eigene Schulen an.

745.600 Menschen mit muslimischem Glaubensbekenntnis lebten 2021 in Österreich. Das waren 8,3 Prozent der Gesamtbevölkerung, und das stellte somit eine Verdoppelung im Vergleich zu den Zahlen von 2001 dar. Die Tendenz ist auch weiterhin steigend. „Ein gelingendes gesellschaftliches Zusammenleben in Österreich von Menschen mit islamischem Glaubenshintergrund und Menschen der autochthonen Gesellschaft gewinnt somit zunehmend an Bedeutung“, schreiben die Autoren einer Studie, die in