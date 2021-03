Studie zeigt hohes Maß an Gewalt in Gefängnissen auf

72 Prozent der Häftlinge haben in den Gefängnissen bereits Gewalt erlebt. 40 Prozent haben körperliche Gewalt schon am eigenen Leib erfahren, jeder Zehnte war auch schon Formen von sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Das sind die Ergebnisse einer Studie, die die Kriminalsoziologinnen Veronika Hofinger und Andrea Fritsche von der Universität Innsbruck erstellt haben. Vor allem jugendliche Häftlinge seien überdurchschnittlich oft von Gewalt betroffen. Je voller das Gefängnis desto mehr Gewaltpotenzial gebe es, so das Fazit der Untersuchungen.

Um ein besseres Bild zu bekommen, führten die Forscherinnen eine Fragebogenerhebung unter 386 Häftlingen durch, die per Zufallsprinzip ausgewählt worden waren. In Oberösterreich wurden dazu Insassen in Garsten befragt. Die Umfrage fand 2019 statt, Gewalterfahrungen während der Corona-Pandemie, die auch in den Justizanstalten mit starken Einschränkungen verbunden ist, nicht erfasst.

Die Bandbreite der Erlebnisse reichte dabei von leichten, strafrechtlich noch nicht relevanten Formen psychischer Gewalt, wie etwa aggressives Anschreien, über Tritte und Schläge bis hin zu schweren Übergriffen und Vergewaltigungen. Als Täter wurden vor allem Mithäftlinge, aber auch das Anstaltspersonal genannt.

Bei den inhaftierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 20 Jahren sagten sogar zwei Drittel, Opfer körperlicher Gewalt geworden zu sein. Mehr als die Hälfte gab sogar an, in zumindest einem Fall von schwerer Gewalt betroffen gewesen zu sein. „Die Gewalt ging hier fast ausschließlich von Mithäftlingen aus“, sagt Hofinger.

Elf Prozent der befragten Gefangenen waren Frauen. Auch sie seien nicht weniger von Gewalt betroffen als die männlichen Insassen, wobei psychische Gewalt ausgeprägter sei als bei den Männern.

Die Studie stellt einen Zusammenhang zwischen dem Aggressionspotenzial und der Zahl der Häftlinge in einem Haftraum vor. Jeder dritte Untersuchungshäftling ist demnach mit mindestens drei weiteren Personen untergebracht. 16 Prozent saßen zumindest mit vier weiteren Insassen in einem Haftraum. In Wien sitzen sogar bis zu zehn Personen in einem Haftraum. Je stärker Häftlinge von Überbelag betroffen seien, desto negativer bewerten sie das soziale Klima im Gefängnis.