Studie zeigt auf: Zu viel Plastik landet im Biomüll

In Oberösterreich ist das nur bedingt der Fall, wie jetzt eine Studie der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien aufzeigt. Demnach fanden sich in den analysierten 3,3 Tonnen Bioabfall 4,3 Prozent Störstoffe. Fast die Hälfte davon waren Säcke, Folien und Verpackungen aus Kunststoff.

Eine IMAS-Studie im Auftrag des Landesabfallverbandes zeigt, dass diese Entwicklung großteils dem mangelnden Wissen in der Bevölkerung geschuldet ist. So waren etwa 30 Prozent der Meinung, dass Katzenstreu und Hundekot in die Biotonne dürfen. Jeder fünfte Befragte gab an, er würde Plastiksackerl in der Biotonne entsorgen.

Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) bezeichnete den hohen Anteil der Fehlwürfe im Biomüll bei der Präsentation der BOKU-Studie am Mittwoch als Problem: "Störstoffe müssen in den Kompostieranlagen teilweise per Hand aus den Kompostmieten entfernt werden. Das verursacht hohe Kosten, die über die Müllgebühren mitfinanziert werden müssen."