Studie: Wie viel Kinder wirklich kosten

Nach mehr als einem halben Jahrhundert gibt es in Österreich wieder eine aktuelle Kinderkostenstudie. Die Untersuchung zeigt, wie viel Kinder für Kleidung, Wohnung, Schule oder Essen heute in unterschiedlichem Alter und unterschiedlichen Familienkonstellationen brauchen. Bereits im Jahr 2017 hatten mehr als 80 Organisationen eine neue Erhebung gefordert. Die alte Studie aus dem Jahr 1968, die auf noch älteren Zahlen einer Konsumerhebung von 1964 basierte, würde die Realität in keiner Weise mehr abbilden, lautete damals die Kritik.

Am Donnerstag war es schließlich so weit und Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) präsentierte die von der Statistik Austria ausgearbeitete neue Studie. Das Ergebnis: Die Kosten für Kinder werden durch die Familienleistungen des Staates nur zu einem Teil abgedeckt. Bei Haushalten mit zwei Elternteilen liegen die Kosten für ein Kind durchschnittlich bei 494 Euro, die Familienleistungen der öffentlichen Hand bei 328 Euro monatlich. Die Differenz von 166 Euro müssen die Eltern aufbringen. Prinzipiell zeigt sich, je älter das Kind ist, desto größer wird die Differenz (siehe Grafik).

Alleinerziehende stark belastet

Erstmals wurde in der Studie explizit auch auf die Situation von Alleinerziehenden eingegangen. Für sie ist es demnach nochmals deutlich schwieriger, die Kinderkosten zu stemmen. Denn Fixkosten für Kinder wie etwa Miete oder Strom müssen Alleinerziehende selbst tragen. Das summiert sich: Die Kinderkosten sind für Alleinerziehende mit durchschnittlich 900 Euro pro Monat fast doppelt so hoch wie in Haushalten mit zwei Elternteilen. Alleinerziehende können nur knapp ein Drittel der anfallenden Kosten durch die Zahlungen des Staates abdecken.

Die wichtigste Familienleistung ist laut einer Wifo-Studie die nach Alter gestaffelte Familienbeihilfe (64 Prozent der gesamten Familienleistungen). Allerdings wurde diese – genauso wie etwas das Schulstartgeld – schon lange nicht mehr ausreichend wertangepasst, kritisierte Wifo-Forscherin Silvia Rocha-Akis. Gleichzeitig gebe es seit Jahren eine Tendenz zu einer "Fiskalisierung" der Familienleistungen, also eine Verschiebung in Richtung steuerliche Begünstigungen wie beim Familienbonus. Dabei seien allerdings Eltern mit geringeren Einkommen, Alleinerzieher oder Familien mit mehr Kindern benachteiligt.

ZIB 1: Das Sozialministerium hat nun die genaue Kosten für Kinder erheben lassen - erstmal seit 1964.

Grundsicherung für Kinder?

Sozialminister Mückstein sprach sich angesichts der Ergebnisse der Studie für die Einführung einer Kindergrundsicherung aus. Immerhin seien in Österreich derzeit 291.000 Kinder armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Details, wie diese Grundsicherung aussehen könnte, ließ er aber offen.

"Die Kinderkostenstudie führt uns unmissverständlich vor Augen, dass die Unterstützung aktuell zu niedrig ist und nicht bei allen gleich ankommt. Eltern mit geringeren Einkommen, Alleinerziehende oder Familien mit mehr Kindern sind demnach besonders benachteiligt", sagt Korinna Schuhmann, ÖGB-Frauenvorsitzende.

Auch Caritas-Generalsekretärin Anna Parr sieht in den Studienergebnissen einen "dringenden Handlungsauftrag". Anpassungen des Familienbonus, der Mindestsicherung oder der Sozialhilfe wären nun im Kampf gegen die Kinderarmut dringend gefordert.

Ähnlich lautet auch die Stellungnahme der Volkshilfe. Direktor Erich Fenninger sagt, dass es neue Unterstützungsmodelle für Familien brauche.

Für die Kinderfreunde war die Veröffentlichung der Studie gar "ein historischer Moment, weil endlich Zahlen am Tisch liegen, wie hoch die Kosten für Kinder in unterschiedlichen Familienkonstellationen und unterschiedlichen Altersstufen wirklich sind".