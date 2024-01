Studie: Gleichstellung in Oberösterreich nur am Papier

Von einer tatsächlich gelebte Gleichstellung von Mann und Frau sei Oberösterreichs Arbeitswelt weiterhin noch entfernt. Zudem seien das Abwerten von Fähigkeiten sowie die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts unverändert ein Teil des beruflichen Alltags von Frauen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine von der Arbeiterkammer Oberösterreich in Auftrag gegebene Studie des Instituts für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung (IBE). "Die Studienergebnisse helfen uns bei der Durchsetzung unserer Interessen", sagt Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl bei der Präsentation am Montag.

Im ersten Quartal 2023 wurde an alle weiblichen Arbeiterkammer-Mitglieder in Oberösterreich zwischen 18 und 35 Jahren ein Fragebogen verschickt. 3576 Frauen (17,1 Prozent Rücklauf) nahmen schlussendlich teil, wodurch ein "repräsentativer Eindruck" gewonnen werden konnte, wie Arbeiterkammer-Vizepräsidentin Christine Heitzinger betont.

Arbeiterkammer schlägt Alarm

Das Stimmungsbild, dass die Befragten zeichnen, ist für die Arbeiterkammer alarmierend: Zwar sind 74 Prozent der Befragten der Meinung, es bestehe eine formale Gleichstellung von Mann und Frau, doch nur für 35 Prozent wird diese auch tatsächlich in der Realität gelebt. Zusätzlich geben nur 22 Prozent an, dass sie aufgrund ihres Geschlechts kaum Benachteiligung erleben und laut beinahe zwei von drei Befragten (62 Prozent) sind Frauen häufig sexualisierter Belästigung oder Gewalt am Arbeitsplatz ausgesetzt. "Dass ich von älteren Männern auf mein Aussehen reduziert werde und mein fachliches Know-How angezweifelt wird, passiert mir ständig" schildert eine der 962 Befragten, die auch ihre Erfahrungen niederschrieben.

"Wir wollen die Frauen ermutigen sich in solchen Fällen an den Betriebsrat oder an uns zu wenden", sagt AK-Präsident Stangl und betont: "Wir sind eine mächtige Stimme der Arbeitnehmer, wodurch weniger unter den Teppich gekehrt wird." Im Jahr 2022 erstritt die Arbeiterkammer Oberösterreich rund 211.000 Euro für diskriminierte Mitglieder und erstellte nun einen Forderungskatalog:

Gleicher Lohn für gleich(wertig)e Arbeit

Gleichstellung bei Einstellungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

Vorurteile und Diskriminierungen weg

Familienfreundlichere Arbeitsbedingungen

Ausbau der institutionellen Kinderbildung und -betreuung

Mehr Einbindung und Förderung der Väterkarenz und Gleichstellung bei partnerschaftlicher Aufgabenteilung

Mehr soziale Sicherheit in Zusammenhang mit der Familiengründung

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber