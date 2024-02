Studie: Ein Drittel der Schulleiter gibt an, ständig überfordert zu sein

Österreichs Schulen sollten ein Ort sein, wo sich alle wohlfühlen und hohe Qualität geboten wird. So zumindest die Wunschvorstellung, denn die Realität sieht, aus der Sicht der rund 5400 Schulleiter, anders aus: Personalmangel und hunderte Überstunden bringen die Lehrkräfte täglich an ihr Limit. Das zeigen die am Donnerstag präsentierten Ergebnisse des "Schulleitungs-Barometer Austria 2024".