Studie: Der Stau in Linz kostet jährlich mindestens 163 Millionen Euro

Zeit ist in unserer schnelllebigen Gesellschaft eine wertvolle Ressource. Der tägliche Stau in Linz ist, wie Pendler aus leidvoller Erfahrung wissen, ein großer Zeitfresser. Etwa zwei Arbeitswochen stehen sie in Linz laut einer Untersuchung des niederländischen Navi-Herstellers TomTom jedes Jahr im Stau.

Diese Verzögerung ist aber nicht nur lästig, sondern auch ziemlich teuer, wie nun eine Untersuchung der Johannes Kepler Universität (JKU) im Auftrag der Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich (IWS) aufzeigt.

Ökonom Friedrich Schneider, emeritierter Professor der JKU, hat auf Grundlage der Verkehrsauswertung des Landes Oberösterreich die Opportunitätskosten des täglichen Staus in der Landeshauptstadt errechnet. 282.500 Fahrten werden auf den Hauptverkehrswegen jeden Werktag von und nach Linz gezählt (siehe Grafik). Allein über die A7-Auf- und Abfahrt beim Franzosenhausweg rollen jeden Tag 90.000 Fahrzeuge.

Höherer Benzinverbrauch

"Längere Fahrzeiten durch permanente Verkehrsüberlastung sind sowohl ein individuelles Problem für die betroffenen Personen als auch ein gesamtwirtschaftliches Problem", sagt Schneider. Die Mehrkosten, die durch den Stau entstehen, sind mannigfaltig: höherer Kraftstoffverbrauch, höhere Emissionen der Fahrzeuge, aber vor allem verlorene Zeit. Schneider rechnete gemeinsam mit seiner Kollegin Elisabeth Dreer aus, wie hoch das Einkommen der Pendler wäre, das sie während der Zeit im Stau hätten erzielen können. Davon ausgehend, dass in jedem Pendlerauto nur eine Person sitzt, summieren sich diese Opportunitätskosten bei einem angenommenen Brutto-Stundenlohn von 17,8 Euro auf satte 162,9 Millionen Euro pro Jahr. Pro Pendler entspricht das einem Verlust von 1300 Euro. "Wir sind bei diesen Berechnungen von sehr konservativen Werten ausgegangen", betont Schneider.

Besserung ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Schneider: "Der Stau wird ein Thema bleiben. Wir sind auch noch die nächsten 20 Jahre auf den Individualverkehr angewiesen." Diese Einschätzung spiegeln auch die Prognosen des Landes wider. Laut dem Verkehrsressort wird die Zahl der täglichen Fahrten von und nach Linz bis zum Jahr 2030 um 74.000 ansteigen. Vor allem mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs versucht die Politik dieser Entwicklung entgegenzutreten. Das wird aus Sicht des IWS aber nicht genügen. "Das allein wird das Problem nicht vollkommen lösen können", sagt IWS-Geschäftsführer Gottfried Kneifel. Er fordert, die Genehmigungsverfahren bei wichtigen Infrastrukturprojekten zu beschleunigen. Sollte das nicht geschehen, "werden die Oberösterreicher Wohlstandsverluste erleiden", sagt Kneifel.

Vor allem die Bevölkerung auf dem Land sei durch den Stau benachteiligt. "Wir müssen uns überlegen, wie mehr Arbeitsplätze dort geschaffen werden können, wo die Menschen zu Hause sind", sagt Kneifel.

Artikel von Philipp Hirsch Redakteur Land und Leute p.hirsch@nachrichten.at