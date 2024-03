Studie: Ärzteausbildung in Oberösterreich am besten bewertet

Oberösterreich schnitt in puncto Ausbildungsqualität der Ärzte im Bundesländervergleich am besten ab. Zu diesem Ergebnis kam die 2023 erstmals von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich durchgeführte bundesweite Evaluierung. "Die ETH macht das in der Schweiz seit 20 Jahren und uns kann damit keine Befangenheit unterstellt werden", sagt Harald Mayer, Bundeskurienobmann angestellter Ärzte in der österreichischen Ärztekammer, bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Kleine Abteilungen schnitten besser ab

Mit insgesamt 90 Fragen in acht Themengebieten wurde die Ärzteausbildung abgefragt, die Mediziner in Oberösterreich bewerteten die Qualität im Gesamtschnitt mit 4,61 am besten. Die Benotung folgt dem Schweizer System, wo sechs die beste Note ist. "Wir haben ein hohes Interesse die Qualität hochzuhalten und den Ärzten die besten Rahmenbedingungen zu geben", betont Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG).

Die Studie zeige, dass kleine Abteilungen mehrheitlich besser abgeschnitten haben, als große Abteilungen mit vielen Turnusärzten. Cornelia Sitter, Turnusärztevertreterin der oberösterreichischen Ärztekammer führt das auf die intensivere Betreuungsmöglichkeit zurück. "Das 1:1-Teaching-Modell zeigt seine Stärke", sagt Sitter, die jedoch in der Ausbildung der Allgemeinmediziner den "größten Nachholbedarf" sieht.

Bundeskurienobmann Mayer macht die österreichweite Rücklaufquote von nur 44,3 Prozent Sorgen. In Oberösterreich kamen 714 von 1333 Fragebögen (54 Prozent) wieder retour. "In der Schweiz werden bei der gleichen Studie 70 Prozent retourniert. Auf dieses Niveau müssten wir auch kommen", sagt Mayer, der darauf hofft, dass die zuletzt ausgesendeten Fragebögen für die Ausbildungsevaluierung 2024 öfter ausgefüllt werden.

