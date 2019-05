Studenten wählen ab heute ihre Vertreter

Nach der EU-Wahl ist vor der Wahl: zumindest für Österreichs Studenten. Von heute bis Mittwoch sind sie aufgerufen, ihre Vertreter in der österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) zu wählen.

An der größten Universität Oberösterreichs, der Johannes-Kepler-Uni, sind 18.600 Studierende wahlberechtigt. Dort kandidieren nicht weniger als neun Listen: die VP-nahe Aktionsgemeinschaft, der Verband sozialistischer Studenten (SSTÖ), die Spaßpartei "No Maam", die ÖSU, die liberalen Junos, zwei Grünen-Listen, der Ring freiheitlicher Studenten (RFS) und die KSV-KJÖ. Oberster ÖH-Vertreter ist derzeit Edin Kustura (AG).

An der Fachhochschule hat die Wahl an den vier Standorten bereits am Freitag begonnen. Hier stehen die Aktionsgemeinschaft, die Junos, der RFS und die Liste "Studieren mit Zukunft" zur Auswahl. ÖH-Chef ist Johannes Reiter.

