Die mit Abstand größte Reform in der mehr als 230-jährigen Geschichte der Diözese Linz nimmt immer konkretere Formen an. Mehr als vier Jahre nach dem Startschuss und fast genau zwei Jahre, nachdem 94,5 Prozent der Delegierten beim Diözesanforum in Wels für die Umsetzung der Pfarrstrukturreform gestimmt haben, stehen nun Pfarrer und Pfarrvorstände der ersten fünf Pionierpfarren fest.