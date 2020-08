Strohballen versperrten Sicht: Traktor überrollte Pkw

Um kurz nach 19 Uhr war ein 65-jähriger Grieskirchner mit seinem Traktor unterwegs. Schwer beladen mit jeweils zwei Rundballen an beiden Enden seiner Zugmaschine fuhr er auf dem Güterweg Hörzingerwald in der Ortschaft Straß bei St. Sixt (Bezirk Grieskirchen) in südliche Richtung.

Zur selben Zeit kam ihm ein 35-jähriger Pkw-Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Grieskirchen, entgegen. Dieser sah die schwer bestückte Zugmaschine, die die gesamte Breite des Weges einnahm, und hielt daraufhin am rechten Straßenrand an.

Nach eigenen Angaben war die Sicht des Traktor-Lenkers durch die Strohballen derart eingeschränkt, sodass er das haltende Fahrzeug nicht sah, auf die linke Spur lenkte und die Motorhaube, die Windschutzscheibe und das Dach des Pkw überrollte. Die Zugmaschine kippte daraufhin nach rechts in eine seitlich angrenzende Wiese.

Der 35-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, konnte aber selbstständig das Krankenhaus aufsuchen. Der Traktor-Lenker blieb unverletzt.

Lokalisierung der Unfallstelle: