Strömender Regen: Auto überschlug sich auf der A8 und blieb auf dem Dach liegen

Zumindest einen kleinen Schutzengel dürften drei Autoinsassen bei einem schweren Unfall am Sonntag in den frühen Morgenstunden gehabt haben. Der Lenker eines Kleinwagens hatte auf der Innkreisautobahn (A8) bei Krenglbach im Bezirk Wels-Land bei strömendem Regen vermutlich wegen Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Das Auto kam daraufhin von der Autobahn ab und überschlug sich in eine Böschung, wo es auf dem Fahrzeugdach liegen blieb.

Der Fahrer und die beiden weiteren Insassen konnten selbständig aus dem völlig demolierten Pkw klettern und wurden von der Rettung erstversorgt, ehe sie ins Klinikum Wels gebracht wurden. Das Trio dürfte mit leichtren Verletzungen glimpflich davongekommen sein.

"Bei unserem Eintreffen am Unfallort wurden die Fahrzeuginsassen bereits von der Rettung versorgt", sagt Alexander Köhegyi von der Freiwilligen Feuerwehr Geisensheim, "aber es war nicht der erste Zwischenfall auf dieser Strecke." In diesem Bereich habe es in jüngerer Vergangenheit schon mehrere Unfälle gegeben.

Die Aufräumarbeiten der Feuerwehren Pichl bei Wels und Geisensheim dauerten bis kurz vor 6 Uhr Sonntagfrüh. Die Innkreisautobahn in Fahrtrichtung Knoten Voralpenkreuz war zu dieser Zeit zwischen Pichl und dem Knoten Wels für eine Dreiviertelstunde nur einspurig passierbar.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper