Streuobstwiesen: "Es geht um mehr als um Obstbau"

Oberösterreich ist die größte Streuobstregion des Landes, viele Regionen sind von den Obstbaumkulturen geprägt. Rund 1,5 Millionen Obstbäume sind in loser Anordnung in Oberösterreich verstreut. Allein in den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Streuobstbäume jedoch um rund 60 Prozent zurückgegangen. Der Erhalt dieser Streuobstkulturen ist der österreichweit aktiven ARGE Streuobst daher ein großes Anliegen.