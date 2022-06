Am Mittwochabend startet mit Fronleichnam erneut ein starkes Reisewochenende. Der ÖAMTC warnt vor erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staus. Auch die Züge sind gut gebucht. Für das letzte der vier starken Reisewochenenden im Frühjahr stellen die ÖBB 13.000 Sitzplätze mehr zur Verfügung. Alle Züge seien im Einsatz, sagt Pressesprecher Bernhard Rieder, es werde darauf geachtet, dass zu dieser Zeit kein Zug in die Wartung muss. Die mit Abstand am stärksten genutzte Strecke ist zwischen Linz