29 Neuinfektionen wurden am 2. September des Vorjahres in Oberösterreich gezählt. Gestern, genau ein Jahr später, waren es 216. Die vierte Welle, sie setzt offenbar deutlich früher ein als die zweite im Herbst 2020. Auch die Zahl der Covid-Spitalspatienten in Oberösterreich ist mit 98 hoch. 25 dieser Patienten brauchen eine intensivmedizinische Behandlung. 81 Prozent der Covid-Krankenhauspatienten sind laut Landes-Krisenstab nicht oder nicht vollständig immunisiert. Oberösterreich wieder orange