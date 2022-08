Streit zwischen Brüdern eskalierte

Ein 65-Jähriger lief gegen 21 Uhr mit einer Axt in das Wohnhaus seines 64-jährigen Bruders und drohte ihm mit dem Umbringen. Der 64-Jährige flüchtete in einen Kellerraum. Sein rabiater Bruder versuchte die Kellertür aufzudrücken. Als ihm dies nicht gelang, schlug er mit der Axt gegen die Tür, hörte schließlich aber auf und ging zurück in sein gegenüberliegendes Haus. Der jüngere Bruder verständigte die Polizei, der 65-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht. Bereits in der Vergangenheit soll es zwischen den beiden Brüdern zu einigen tätlichen Auseinandersetzungen gekommen sein, berichtete die Polizei.