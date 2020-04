Streit unter Nachbarn: 37-Jähriger festgenommen

Gestörter Osterfrieden: Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land zeigte am gestrigen Sonntag an, dass er von seinem 37-jährigen Nachbarn durch einen Faustschlag in das Gesicht verletzt wurde.

Der Bosnier habe ihn, bereits am Boden liegend, auch noch mit den Füßen getreten. Erst durch das Einschreiten eines Freundes konnte der 37-Jährige vom Opfer weggewiesen werden.

Der Beschuldigte konnte später von der Polizei am Wohnort angetroffen und befragt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 37-Jährige festgenommen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.