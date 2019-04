Streit um nicht angeleinten Hund eskalierte

LINZ. Ein 32-Jähriger wurde festgenommen, weil er einen 25-Jährigen bedroht hatte.

Bild: Wodicka

Ein 25-jähriger Linzer wurde am Samstag gegen 17 Uhr nach einem Streit im Vierthalerpark in Linz von einem 32-jährigen aus Linz mit einem Pfefferspray angegriffen und gefährlich bedroht. Der 25-Jährige gab an, dass es im Park zu einer Auseinandersetzung kam, da der 32-Jährige seinen Hund ohne Leine herumlaufen ließ und dieser ihm am Bein hochsprang. Ohne Vorwarnung sprühte der 32-Jährige dem 25-Jährigen mit einem Pfefferspray ins Gesicht. Danach bedrohte er ihn und flüchtete anschließend.

Während der Flucht schmiss er den Pfefferspray weg. Der Beschuldigte konnte schließlich auf dem Parkplatz vor dem Objekt Wiener Straße 91 von der Polizei gestellt werden. Der Pfefferspray konnte entlang der Fluchtroute neben einem Gebüsch gefunden und sichergestellt werden. Der 32-Jährige wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Der 25-Jährige wurde ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, der Hund ins Tierheim gebracht.

