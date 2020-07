Streit um Mundschutz eskalierte in Zug

Die Linzer Polizei war in der Nacht auf Freitag, gegen 00.40 Uhr, wegen einer angeblichen Schlägerei in einem Zug alarmiert worden. Als dieser am Linzer Hauptbahnhof hielt und die Beteiligten befragt wurden, stellte sich heraus, dass eine Diskussion um den Mundschutz zwischen drei Fahrgästen eskaliert war.

Eine 42-jährige Wienerin fuhr im Waggon mit zwei jungen Männern, welche die Maske nicht bzw. nicht korrekt getragen haben sollen. Verärgert sprach sie die Burschen an, woraufhin die beiden ihr Handys zückten und die Frau filmten. Die 42-Jährige fühlte sich derart provoziert, dass sie den 17-jährigen Schweizer ohrfeigte. Das erzählte sie den Polizisten.

Die beiden jungen Männer gaben an, bei dem Vorfall nicht verletzt worden zu sein. Die Staatsanwaltschaft Linz soll den Fall nun rechtlich überprüfen.

