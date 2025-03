Amoklauf am Bezirksgericht Urfahr: Streit um 20 Zentimeter endete mit fünf Morden

"Was ist das für eine Gerechtigkeit?", schreit Rudolf K. (63) im Verhandlungssaal 209 des Bezirksgerichts Urfahr, ehe er aus seinem Mantel eine Pistole zieht und zu schießen beginnt. Wenige Minuten später sind fünf Menschen tot und zwei schwer verletzt. Der Amoklauf, der sich am Montag zum 30. Mal jährt, stellte eine der bisher größten Herausforderungen für Exekutive und Rettungsorganisationen in Linz dar und löste eine längst überfällige Sicherheitsdebatte mit weitreichenden Folgen aus.