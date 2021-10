Streit: Mann attackierte seine Ehefrau

Ein 42-jähriger aus dem Bezirk Perg begab sich am gestrigen Montag um Mitternacht trotz einstweiliger Verfügung zu der Wohnung seiner 30-jährigen Ehefrau im Bezirk Linz-Land. Obwohl seine Frau ihn abwies, verschaffte er sich Zutritt. In weiterer Folge kam es zu einer verbalen Streiterei, welche in eine Rauferei ausartete.

Durch den Angriff wurde die 30-Jährige leicht verletzt. Der Mann steht auch im Verdacht, aus der Handtasche seiner Frau Bargeld gestohlen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Steyr ordnete nach gerichtlicher Bewilligung eine Festnahme an. Der Beschuldigte, der sich nicht geständig zeigte, wurde nach Abschluss der Erhebungen in die JA Garsten überstellt.