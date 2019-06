Streit in Linzer Bim eskalierte: Mann zückte Pistole

Drei Männer – vermutlich Tschetschenen – gerieten in der Straßenbahn zwischen Simonystraße und Remise Kleinmünchen mit zwei offenbar alkoholisierten Männern in Streit. Dabei soll einer der drei Tschetschenen eine Waffe gezogen und auf einen der beiden Kontrahenten gerichtet haben, wie ein Augenzeuge im Gespräch mit den OÖNachrichten berichtet.

"Ich bin gegen 16.30 Uhr in der Simonystraße in die Straßenbahn eingestiegen, vor mir waren drei Männer, die mit zwei Betrunkenen in Streit geraten sind. Plötzlich hat einer der drei Tschetschenen aus seiner Umhängetasche eine Waffe gezogen und die Pistole auf einen der beiden Männer gerichtet", sagt der Augenzeuge.

Er habe sofort die Polizei informiert. "Die Polizei ist mit vier Fahrzeugen und mit acht Beamten bei der nächsten Haltestelle – Remise Kleinmünchen – eingetroffen, der etwa 25-jährige Tschetschene ist ausgestiegen und von der Polizei festgenommen worden."

Etwa 25 bis 30 Personen sollen sich zu dem Zeitpunkt in der Straßenbahn befunden haben.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen bekannt sind.

