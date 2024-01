Streit in Bad Schallerbach eskalierte: 27-Jähriger bedrohte Lebensgefährtin und ihre Familie

Am Dienstag war es zwischen einem 27-Jährigen und seiner gleichalten Lebensgefährtin in ihrer Wohnung in Gallspach zu Streit gekommen. Die junge Frau flüchtete deshalb mit dem einjährigen Sohn und ihrem 23-jährigen Bruder zur Wohnung ihrer Eltern nach Bad Schallerbach.

Ihr Lebensgefährte verfolgte sie, dort eskalierte der Streit. Der Syrer soll zu einem Küchenmesser gegriffen und mehreren Familienangehörigen mit dem Umbringen gedroht haben. Dabei verletzte er den 23-jährigen Bruder der Frau an der Hand.

Mehr zum Thema: Was ein Betretungsverbot bedeutet und wer es kontrolliert

Er flüchtete in seine Wohnung, dort nahm ihn die Schnelle Interventionsgruppe der Polizei kurz darauf fest. Die Beamten sprachen ein Annäherungs- und Betretungsverbot aus, der 27-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.