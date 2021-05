Streit endete mit Schüssen aus Schreckschusspistole

Ein 16-jähriger Bursch zeigte am vergangenen Samstag gegen 20.15 Uhr telefonisch bei der Leondinger Polizeiinspektion an, dass er auf einem Basketballplatz mit seinen Freunden von fünf Unbekannten gefährlich bedroht worden sei.

Das Vorspiel des Streits dürfte ein Überholmanöver mit einem Moped in der Nähe des Basketballplatzes gewesen sein. Im überholten Auto saßen fünf junge Männer, die damit offenbar ein Problem hatten. Der 16-jährige Anrufer berichtete der Polizei, dass plötzlich das Auto mit den fünf Männern neben den beim Basketballplatz geparkten Mopeds angehalten hatte.

Die fünf Jugendlichen stiegen aus, und es entbrannte ein Streit. Als die Männer wieder mit dem Auto wegfuhren, soll einer von ihnen mehrmals mit einer Pistole aus dem Autofenster geschossen haben. Als die Polizei am Tatort eintraf, fand sie dort drei Patronenhülsen einer Schreckschusspistole.

Das Auto war rasch ausgeforscht und konnte auch angehalten werden. Inzwischen befanden sich aber nur noch vier junge Männer im Fahrzeug. Alle vier bestritten, irgendetwas mit dem Vorfall bei der Sportanlage zu tun zu haben. Auch eine Waffe konnte nicht gefunden werden.

Der 16-Jährige erkannte aber einen der vier Männer, einen 17-jährigen russischen Staatsangehörigen aus dem Bezirk Scheibbs (NÖ), eindeutig als den Täter. Gegen ihn besteht laut Polizei-Auskunft bereits ein Waffenverbot. Er und seine drei Begleiter, zwei 17- und ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, wurden angezeigt.

Vier Streifen im Einsatz

Auch am Bahnhof in Marchtrenk hat es große Aufregung um eine Schreckschusspistole gegeben. Am Samstagabend soll dort ein 18-Jähriger im Beisein von Freunden mit einer Waffe hantiert haben und mit der Pistole auch in Richtung eines zwölfjährigen Mädchens, das die Gruppe aus dem Fenster einer Wohnung beobachtet hatte, gezielt haben.

Laut Angaben des Mädchens hat der 18-Jährige zunächst in Richtung Bahnhofstoiletten und anschließend in ihre Richtung gezielt. Das Mädchen lief zu seiner Mutter, die die Polizei verständigte. Vier Streifen rückten an, sie konnten den 18-jährigen Burschen noch am Bahnhofsgelände stellen. Der Jugendliche bestritt, auf das Mädchen gezielt zu haben. Erst nach mehreren Aufforderungen händigte er den Beamten die Schreckschusspistole aus. Gegen ihn wurde ein Waffenverbot ausgesprochen, außerdem wird er angezeigt.