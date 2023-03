Streiks im deutschen Bahn- und Flugverkehr betreffen auch die Oberösterreicher

Streiks in Deutschland haben auch Auswirkungen auf Bahn- und Flugverkehr in Österreich

Es war ein Montagmorgen, an dem alles zusammengekommen ist - so lautet die Einschätzung von Asfinag-Pressesprecher Christoph Pollinger. "Natürlich sind viele aufgrund der angekündigten Streiks in Deutschland auf das Auto umgestiegen. Dazu kam das schlechte Wetter und außerdem war es der Wochenbeginn." Kein Wunder also, dass auf vielen Hauptverbindungen, etwa auf dem Weg über das Deutsche Eck, heute Morgen Stillstand herrschte.

Schienenersatzverkehr gut angenommen

Bei den Zügen dürften sich offensichtlich viele Pendler bereits am Wochenende über den Schienenersatzverkehr informiert haben. "Natürlich kommt es dann zu zeitlichen Verzögerungen, weil man auf der Schiene schneller unterwegs ist als auf den Straßen. Noch dazu beim Frühverkehr. Aber das Angebot wurde sehr gut angenommen, es entstand dadurch kein Chaos auf den Bahnhöfen", sagt Klaus Baumgartner von den ÖBB. Bereits seit Donnerstag wurden die Reisenden intensiv über die geplanten Streiks in Deutschland informiert, "so konnte jeder rechtzeitig reagieren", sagt Baumgartner.

In Oberösterreich war besonders die Strecke von Schärding nach Passau eingeschränkt, auch hier wurde ein Ersatzbus für die Pendler bereitgestellt. Auch der Railjet, der normalerweise die Fernverkehrsverbindung von Vorarlberg über Tirol, weiter über das Deutsche Eck nach Salzburg, Linz und Wien darstellt, wurde auf der Strecke zwischen Kufstein und Salzburg Hauptbahnhof unterbrochen.

Einschränkungen im Linzer Flugverkehr

Auch beim Blue Danube Airport in Hörsching waren die Auswirkungen des Bahn- und Flugstreiks in Deutschland deutlich zu spüren. Flüge von und nach Frankfurt wurden für heute, Montag, gestrichen.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger