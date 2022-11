Nachdem Jugendliche, etliche von ihnen mit Migrationshintergrund, in der Halloween-Nacht in der Linzer Innenstadt randaliert haben, tagt morgen dazu der Landessicherheitsrat. Woher kommt die Gewaltbereitschaft der jungen Krawallmacher, und was können Streetworker tun? Die OÖN sprachen mit Lisa Plank, Chefin von JUST (Jugendstreetwork in der Linzer Innenstadt), das beim Verein Jugend und Freizeit (vjf) angesiedelt ist.