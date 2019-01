Strategien gegen die Überfüllung

LINZ. "Overtourism". Ein Zuviel an Tourismus. Davon ist die Rede, wenn in stark besuchten Zielen die Stimmung in der einheimischen Bevölkerung zu kippen droht, weil sie sich im Alltagsleben zunehmend von den Touristenmassen belastet fühlt.

Amsterdam zum Beispiel. Dort hat sich die Zahl der Besucher von elf Millionen im Jahr 2005 auf mittlerweile 18 Millionen erhöht. Die Stadtverwaltung zog im Vorjahr die Notbremse. In den meisten Stadtteilen werden keine neuen Hotels und Touristenshops mehr genehmigt. Einwohner dürfen ihre Wohnung nur noch für höchstens zwei Monate im Jahr vermieten. Die Anlegestellen für Grachten-Rundfahrten wurden aus dem Zentrum verlegt.

Weitere Beispiele: In Barcelona verfügte die Bürgermeisterin in der Innenstadt einen Stopp von Hotelneubauten. Prag versucht, Attraktionen in weniger gut besuchten Stadtteilen zu entwickeln. In Venedig soll noch heuer ein Baustopp verfügt werden. Schon jetzt muss jeder Tagesgast der Lagunenstadt für eine "Eintrittskarte" zahlen. Die kroatische Adriastadt Dubrovnik wird heuer die Zahl der Kreuzfahrtschiffe deutlich begrenzen: nicht mehr auf sieben wie bisher, sondern auf nur noch zwei pro Tag. Die Zahl der Tagesgäste in der historischen Altstadt wird auf 4000 begrenzt. Und die Welterbestadt Machu Picchu in Peru darf man nur noch mit einem zertifizierten Reiseführer betreten – für höchstens sechs Stunden.

