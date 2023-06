Strategie für Bodenschutz landet in der Warteschleife

Die Ziele waren ehrgeizig: Der Bodenverbrauch in Österreich sollte massiv reduziert werden. Ein Entwurf zur österreichischen Bodenschutzstrategie sah vor, dass bis zum Jahr 2030 pro Jahr bundesweit nur noch neun Quadratkilometer versiegelt werden dürfen. Das würde einem täglich Bodenverbrauch von rund 2,5 Hektar entsprechen und wäre ein Rückgang um 80 Prozent. Im Vorjahr lag der Flächenverbrauch in Österreich bei rund 44 Quadratkilometern. Ein weiteres Kernelement der Strategie ist ein neues Modell, um genauere und einheitliche Daten zur Flächennutzung in Österreich zur Verfügung zu stellen.

Arbeitsgruppe gegründet

Der Beschluss Bodenschutzstrategie, der am Dienstag bei der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) hätte erfolgen sollen, wurde jedoch unerwartet vertagt. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hatte am Montag noch "klare Zielvorgaben" angekündigt, während Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (VP) "eine Diskussion des bisherigen Vorschlags" gefordert hatte. Ein neuer Termin ist vorerst nicht bekannt. Einzelne offene Punkte sollen in einer Arbeitsgruppe geklärt werden. Bereits rund 20 Monate sind seit der Ankündigung der Strategie vergangen, schon im Vorfeld wurde der Entwurf kritisiert. Greenpeace bemängelte etwa, dass schon 2002 in der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes das 2,5-Hektar-Ziel genannt wurde, ein politischer Beschluss aber bis heute fehle.

"Österreich ist Schlusslicht beim Bodenschutz. Wir versiegeln jeden Tag zu viele Böden", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) drauf.

Kritik an der Vertagung des Beschlusses kam auch von den Sozialdemokraten: "Seit drei Jahren fällt die Bundesregierung mit Untätigkeit beim Schutz unserer wertvollen Böden auf", sagte SP-Klimasprecherin Julia Herr.

Als "vergebene Chance" bewertet auch der Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ), Josef Moosbrugger, die Vertagung. Er sieht die Schuld dafür bei den Grünen. Diese hätten "nach 1,5 Jahren intensivster Diskussion in letzter Minute jegliches Ergebnis aufs Spiel gesetzt und einen Beschluss blockiert".

Die Umweltschützer des WWF sehen die Schuld hingegen bei Landwirtschaftsminister Totschnig: Die von ihm "vorgelegte Strategie wäre ein erneuter Freibrief für das Zubetonieren Österreichs gewesen. Sie hätte die Zerstörung wertvoller Anbau- und Naturflächen nicht verhindert. Jetzt muss Totschnig die Bodenstrategie neu verhandeln und die Bundesländer in die Pflicht nehmen", forderte der WWF.

Staatshaftungsklage

Auch der Verfassungsgerichtshof beschäftigt sich nun mit dem Bodenverbrauch. Eine Staatshaftungsklage der NGO AllRise wurde vom Höchstgericht angenommen. Die Republik sowie die Bundesländer Ober- und Niederösterreich wurden von den Klimaschützern wegen des ungebremsten Flächenverbrauchs verklagt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.