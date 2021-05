Straße droht durch Hausbau abzurutschen: Sechswöchige Sperre

"Es ist davon auszugehen, dass die Sanierungsarbeiten länger andauern müssen", teilte Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) am Freitag via Aussendung mit. Zumindest eine sechswöchige Totalsperre des Straßenabschnitts sei notwendig.

Fünf Tage ist es her, dass das Abrutschen der Ruflinger Straße im Ortsteil Straßham von der Feuerwehr Alkoven entdeckt und gemeldet wurde. Auslöser dürften Grabungsarbeiten an einem Baugrundstück sein. Die Straße sei stark beschädigt und droht weiter abzurutschen, hieß es am Freitag. Außerdem wird befürchtet, dass auch die Gashauptleitung und der Ortskanal Schäden davontragen.

Inzwischen hat man sich mit dem betroffenen Anrainer darauf geeinigt, rund 500 Tonnen Schotter in die Baugrube zu füllen. Die Arbeiten haben bereits am Freitag begonnen, heißt es in der Aussendung des Landes. Nach der Gegenschüttung sollen sogenannte Spundwände eingesetzt werden, um den Kanal und die Straße zu sichern. Danach wird die alte Straße teilweise abgetragen und eine neue Straße errichtet, gleichzeitig werden Gasleitung und Kanal neu verlegt.

Für die Verkehrsteilnehmer wurde eine Umleitung eingerichtet:

Von Alkoven kommend ist auf der B133 Theningerstraße über Kirchberg-Thening zu fahren.

kommend ist auf der B133 Theningerstraße über Kirchberg-Thening zu fahren. Von Leonding kommend wird der Verkehr in Hitzing entweder auf der Kürnbergstraße in Richtung B129 Wilhering geführt oder in Richtung Pasching.

Aufgrund der großräumigen Umleitung kann es zu Fahrzeitverlängerungen von bis zu 15 Minuten kommen. Der fußläufige Verkehr wird am gesperrten Straßenzug vorbeigeleitet. "Die Totalsperre wird vorerst bis Donnerstag aufrechterhalten", teilte das Büro von Steinkellner mit.