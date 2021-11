Strahlende Sonne über zähem Nebel

"Raus in die Natur" hieß es am vergangenen Wochenende noch einmal für viele Oberösterreicher. Während im Bergland schon am Morgen strahlender Sonnenschein herrschte, konnte die Sonne sich in tieferen Lagen erst etwas später gegen den dichten Frühnebel behaupten. Spätestens am Nachmittag nutzten aber viele das schöne Wetter für einen Herbstspaziergang.

Diese Wetterlage – Nebel in Tälern und Becken, Sonnenschein in den Bergen – wurde Oberösterreich durch ein Hochdruckgebiet beschert. Das sei typisch für diese Jahreszeit, hieß es gestern von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Gestern am Abend schob sich dann wie schon vergangenen Donnerstag eine Kaltfront aus nordwestlicher Richtung über das Bundesland, die auch heute noch vereinzelt Niederschlag und geringe Temperaturen mit sich bringt. Heute Nachmittag soll sich die Wetterlage dann wieder beruhigen. Spätestens am Dienstag ziehen die letzten Wolkenreste ab, danach kehren die Verhältnisse der Vorwoche zurück: Erneut sorgt ein Hochdruckgebiet für Nebel in tieferen Lagen und Schönwetter im Gebirge.

Am Mittwochnachmittag könnte die Sonne im Tiefland noch einmal durchbrechen. Donnerstag und Freitag hält sich der dichte Nebel in tieferen Lagen dann vermutlich den ganzen Tag über und sorgt dafür, dass sich dort die Höchsttemperaturen weiter um die zehn Grad bewegen. Im Bergland werden hingegen wieder bis zu 15 Grad möglich sein – also die perfekten Bedingungen, um bei einer Herbstwanderung über den Nebel zu steigen und noch einmal ausgiebig die Herbstsonne zu genießen. (vaba)