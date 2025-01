JKU-Kriminologe: "Strafrecht wirkt bei 14-Jährigen kaum"

Drei lange Listen, gedruckt auf mehreren A4-Zetteln, platzierte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl am Donnerstag auf seinem Rednerpult. Gelistet waren rund 300 Kriminaldelikte dreier Brüder, die Oberösterreichs Polizei seit mehreren Monaten auf Trab halten. Allein heuer sollen die Jugendlichen bereits neun Autos in Linz und Leonding gestohlen haben.

Bestraft werden sie nicht. Das liegt daran, dass der Jüngste erst 13 Jahre alt und damit strafunmündig ist. Seine 14 und 17 Jahre alten Brüder können deshalb nicht rechtlich belangt werden, weil ihnen Gutachten eine "verzögerte Reife" attestieren. Von einer "verhexten Geschichte" sprach Jugendlandesrat Christian Dörfel (VP). Die Gutachten seien ein "Freibrief" für kriminelle Handlungen.

51 "Intensivstraftäter" befragt

Anlass der Pressekonferenz in Linz war aber nicht der aktuelle Fall um die slowakischen Brüder, sondern die Forschungsergebnisse von Alois Birklbauer und Helmut Hirtenlehner. Sie sind Strafrechtsprofessoren an der Johannes Kepler Universität (JKU). Für ihre Studie untersuchten sie, was sogenannte "jugendliche Intensivtäter" antreibt und was es bräuchte, damit sie ihr Verhalten ändern. Dafür wurden 51 Kriminelle zwischen 13 und 19 Jahren befragt. Sie alle haben gemeinsam, dass sie regelmäßig und häufig bei der Polizei aufschlagen.

"Die Beschäftigung fehlt"

Der Großteil von ihnen hat Migrationshintergrund, ist männlich und wohnt im oberösterreichischen Ballungsraum. Oft stammen die "Intensivtäter" aus großen Familien, oft fehlt ein Elternteil. Ihre Eltern haben wenig Geld und vernachlässigen die Erziehung. "Viele wissen nicht, was ihre Kinder den ganzen Tag treiben", sagte Hirtenlehner. Aus den Befragungen der 51 kriminellen Jugendlichen ging hervor, dass sie "sehr viel Freizeit" hätten. Sie schwänzen exzessiv die Schule, brechen später nicht selten ihre Ausbildung ab und werden arbeitslos. "Das ist ein wesentlicher Faktor, dass die Beschäftigung fehlt", sagte Hirtenlehner.

Dies allein sei aber nicht die Lösung – da waren sich der Kriminologe, der Jugendlandesrat und der Polizeichef einig. Man müsse die Kinder- und Jugendhilfe verstärkt einbeziehen. Konkret sollte eine Art nächtliche Ausgangssperre für straffällige Kinder und Jugendliche ermöglicht werden.

Oberösterreich Oberösterreich Strafbar ab 12? Wir werden sehen Mit einer blau-schwarzen Regierung ist davon auszugehen, dass bald auch Zwölfjährige rechtlich belangt werden können. von Verena Gabriel Strafbar ab 12? Wir werden sehen

Mehr personelle Ressourcen

Die Forderung ist nicht neu: "Leider sind wir damit vielfach gescheitert", sagte Pilsl, der sich erneut dafür aussprach, das Strafmündigkeitsalter von 14 auf zwölf Jahre zu senken. Landesrat Dörfel ist ebenfalls dafür. Widerspruch kam von JKU-Professor Hirtenlehner: "Ein Herabsetzen der Strafmündigkeit würde nichts bringen, Strafrecht wirkt schon bei 14-Jährigen kaum." Es brauche "sozial konstruktivere Lösungen" als Wegsperren wie etwa sozialpädagogische Wohngruppen, die zum einen mehr Durchgriffsrechte, aber zum anderen auch mehr personelle Ressourcen benötigen.

Dörfel entgegnete, dass er unter einer Strafmündigkeit ab zwölf Jahren vielmehr einen legistischen Rahmen für Sanktionen verstehe. Denn aktuell könnten kriminelle Kinder, die in Einrichtungen untergebracht sind, nicht einmal Hausarrest erhalten.

Maßnahmen des Landes

Auf Basis der JKU-Studie hat das Land neue Maßnahmen erarbeitet: Gewaltpräventions-Workshops sollen ausgebaut werden, außerdem wird Ende März die „Steuerungsgruppe für ein gewaltfreies Miteinander“ reaktiviert. Landesrat Dörfel forciert auch ein „Hood Training“-Konzept wie in Deutschland. Dabei geht es vor allem darum, mit sinnvoller Freizeitgestaltung bzw. Arbeit eine Tagesstruktur zu schaffen.

