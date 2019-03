Straffällige Afghanen: Anstieg bei Sexualdelikten

LINZ. Kriminalstatistik: Zahl der Tatverdächtigen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 49 auf 70 erhöht.

7021 afghanische Staatsbürger lebten mit Stichtag 1. Jänner 2019 in Oberösterreich. Mehr als dreimal so viele wie noch vor vier Jahren. Gleichzeitig ist auch die Anzahl der Tatverdächtigen aus Afghanistan angestiegen, wie eine Auswertung der Kriminalstatistik 2018 durch das Innenministerium (BMI) ergeben hat. 1205 Afghanen wurden vergangenes Jahr in Oberösterreich wegen Straftaten angezeigt – ein Anstieg von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Davon hatten 86 Prozent den Aufenthaltsstatus "Asylwerber". Der Anteil afghanischer Staatsbürger an allen Tatverdächtigen liegt bei 2,7 Prozent.

"Ernsthafte Probleme"

Den höchsten prozentuellen Anstieg gab es bei Sexualdelikten mit 42,9 Prozent. Während im Jahr 2017 49 Tatverdächtige angezeigt wurden, waren es ein Jahr später 70. Auch bei Raubüberfällen und Raufhandel hat sich die Zahl der straffälligen Afghanen vervielfacht. 395 afghanische Staatsbürger wurden vergangenes Jahr nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt – ein Plus von 25,8 Prozent. Rückgänge wurden dagegen bei Einbrüchen, Diebstählen und Körperverletzungen verzeichnet.

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) sind die steigenden Zahlen eine Bestätigung des Beschlusses im Landessicherheitsrat, sich einer gewissen Gruppe afghanischer Asylwerber stärker anzunehmen. Man müsse ihnen deutlich machen, dass Rechtsverstöße in Oberösterreich auch geahndet werden.

"Die Kriminalitätsentwicklung zeigt, dass wir mit manchen Afghanen ernsthafte Probleme haben. Da dürfen wir nichts schönreden oder gar die Augen davor verschließen", sagt Stelzer. Er wolle alles daransetzen, dass die Oberösterreicher "sicher leben können und sich sicher fühlen".

