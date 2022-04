Stopp-Schild für Raser-Szene: Ab Mai härtere Strafen für Verkehrsrowdys

Aufheulende Motoren im Siedlungsgebiet mit Lautstärken von über 120 Dezibel, quietschende Reifen, die in gefährlichen, illegalen Straßenrennen im Ortsgebiet münden: Die Raser- und Tuning-Szene hat sich in den vergangenen Jahren bundesweit vergrößert. Auch in Oberösterreich verursachte diese durch illegale Straßenrennen in vergangenen Jahren immer wieder Probleme und teils schwere Unfälle.

Dem soll nun die Novelle des Kraftfahrgesetzes (KFG) entgegenwirken, die gestern im Verkehrsausschuss des Parlaments beschlossen wurde. Diese sieht höhere Strafen für Verkehrsrowdys und schnellere Kennzeichen- und Autoschlüsselabnahmen vor. Damit können die Behörden rücksichtslose Rowdys aus der illegalen Tuningszene in Zukunft leichter, rascher und auch härter für ihr Fehlverhalten bestrafen, da eine generelle Verdopplung des KFG-Strafrahmens diesen auf 10.000 Euro erhöht. Ein weiteres Paket könnte bald folgen.

Abnahme von Kennzeichen

Mit dem gestrigen Beschluss wurden nicht nur höhere Mindeststrafen verankert, zudem habe man dafür gesorgt, "dass bei schweren Vergehen an Ort und Stelle die Kennzeichen abgenommen werden können. Denn gerade im Verkehr müssen sich alle an unsere gemeinsamen Regeln halten", wurde Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einem Statement zitiert. Dies gilt etwa bei illegalen Umbauten, zudem ist eine Mindeststrafe von 300 Euro für solche Delikte vorgesehen, dieser Betrag kann als Organstrafe auch sofort eingehoben werden.

Nach Beschluss im Nationalrat und Bundesrat kann die KFG-Novelle voraussichtlich noch im Mai in Kraft treten.

Die Bundesländer Wien, Kärnten und Salzburg kündigten gestern bereits zuvor bei einer Pressekonferenz an, mit einer gemeinsamen Taskforce den Kampf gegen Straßenrowdys wie die Roadrunner- oder Tuning-Szene zu verstärken. Vom Bund wünscht man sich dafür härtere Strafen, die bis zu einer Beschlagnahme des Fahrzeuges führen sollen. Diese Maßnahme würde den Betroffenen "am meisten wehtun", wie die Wiener Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) sagte.

Wie ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger in einer Aussendung ankündigte, wird an dieser Forderung bereits gearbeitet. "Ein weiteres Teilpaket gegen grobe Verkehrsrowdys wird derzeit auf Expertenebene ausgearbeitet und bald begutachtungsreif sein. Hier wird auch über die Beschlagnahme von Fahrzeugen für Unbelehrbare gesprochen werden. Der Millionär, der mit 250 km/h über den Wiener Außenring rast, wo 80 km/h gelten, sollte sein ,Spielzeug’ abgeben müssen", kündigte Ottenschläger an.

Die Roadrunner- und Tuning-Szene wuchs in den vergangenen Jahren stark an. Die Gruppen seien hoch aktiv und sehr gut untereinander vernetzt, wie Sima sagte. Die Bevölkerung werde dadurch nicht nur durch illegale Straßenrennen mit Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h mitten im Ortsgebiet gefährdet, sondern sei auch einer massiven Lärmbelästigung ausgesetzt.

Tuning-Maßnahmen ahnden

In Zusammenhang mit getunten Fahrzeugen gibt es hingegen schon eine entsprechende gesetzliche Handhabe, wie Oberösterreichs Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) gestern sagte. Wenn Gefahr in Verzug besteht, könnten dem Fahrer die Wagenschlüssel abgenommen werden. In Oberösterreich wurde laut Steinkellner zuletzt ein neues Format bei Straßenkontrollen installiert, wonach Polizisten durch Experten der Landesprüfstelle unterstützt werden. Die Spezialisten sollen verbaute und daher schwer auffindbare illegale Tuning-Maßnahmen ausfindig machen.