"Stop war!" Das Ars Electronica leuchtete in den Farben der Ukraine

Indem die Städte ihre Bauwerke in den Farben der ukrainischen Flagge beleuchten, bringen sie ihre Solidarität mit den vom Krieg betroffenen Menschen zum Ausdruck. Das AEC postete am Montagabend ein Video, das zeigt, wie das Museumsgebäude vor dem Nachthimmel in blau-gelbes Licht getaucht wird. Zuvor war die Botschaft "Stop war!" (Stoppt den Krieg) projiziert worden. Auch auf der anderen Seite der Donau waren die Farben der Ukraine am Linzer Schlossmuseum zu sehen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mahnwache am Abend

Schon seit vergangenem Wochenende bekundet das Schloss seine Solidarität mit seiner Innenbeleuchtung. Ihre Bestürzung über den russischen Einmarsch in der Ukraine haben am Samstag 900 Menschen auch bei einer Kundgebung gezeigt. Der Verein "Ukrainians in Linz and Upper Austria" hatte die - friedlich verlaufende - Veranstaltung organisiert. "Nur gemeinsam können wir uns der russischen Aggression widersetzen und den Krieg stoppen", lautete der Aufruf. In Linz lebende Ukrainerinnen und Ukrainer baten die europäischen Staaten um Unterstützung für ihr Heimatland.

Am heutigen Dienstag ist um 18.30 Uhr eine Mahnwache am Martin-Luther-Platz im Stadtzentrum geplant. Unter dem Hashtag #YesWeCare findet die Solidaritätsaktion für die ukrainische Bevölkerung statt.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Auch in anderen österreichischen Städten wird für den Frieden demonstriert. In Wien wurden am Samstag 3.000 Demonstranten gezählt, in Innsbruck bei zwei Kundgebungen insgesamt 1.250, in Graz etwa 500. In Salzburg gab es auf dem Domplatz ein Lichtermeer nach einem ökumenischen Friedensgebet.

Auf den Bildern sind Monumente in aller Welt zu sehen: