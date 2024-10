"Stinkwanzen": Was Sie gegen die lästigen Schädlinge tun können

Mit milden Temperaturen und Sonnenschein zeigt sich der Herbst in Oberösterreich derzeit von seiner besten Seite. Das Vergnügen auf der eigenen Terrasse oder bei geöffnetem Fenster ist aber nicht ungetrübt. "Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer", klagen OÖN-Leser über zahlreiche "Stinkwanzen" an der Hausfassade, die ihren Weg in die Wohnungen und Häuser suchen. Manche sprechen gar von einer "Invasion" und berichten von immer wiederkehrenden Versuchen, den Wanzen den Garaus zu machen.