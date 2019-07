Stimmzettel vernichtet: Ex-Ortschef vor Gericht

Wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten bei der Bundespräsidenten-Stichwahl am 22. Mai 2016 mussten sich gestern der frühere Bürgermeister (61) der Mühlviertler Gemeinde Helfenberg und sein damaliger Stellvertreter (54) vor Gericht verantworten.

Der Vorwurf: Die beiden sollen drei ungültige Stimmzettel vernichtet haben, weil die Zahl der ausgezählten Stimmen nicht mit den Daten im elektronischen Register übereinstimmte. Diesen Vorgang sollen sie nicht dokumentiert, sondern die falsche Zahl aufgeschrieben haben. Daher lautete die Anklage auf falsche Beurkundung.

Die Angeklagten gaben zwar die Vorgehensweise zu, bekannten sich aber nicht schuldig. Beide erhielten eine Diversion. Der Ex-Ortschef soll 1000 Euro Geldbuße bezahlen, sein Vize 500 Euro. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

"Unseliger Beschluss"

Am fraglichen Wahlsonntag wurden in Helfenberg 512 Stimmen ausgezählt, im elektronischen Register waren jedoch 509 Personen erfasst, erklärte der Oberstaatsanwalt: "Daher wurde der unselige Beschluss gefasst, drei ungültige Stimmen zu vernichten." Dies habe zwar keinen Einfluss auf das Wahlergebnis gehabt, jedoch "müssen auch ungültige Stimmen erfasst werden. Hier wurden also drei Personen um ihr Stimmrecht gebracht. Zumindest aber hätte der Vorgang dokumentiert werden müssen." Die drei "überzähligen" Stimmen seien übrigens später im Wählerverzeichnis aufgetaucht.

Seine Mandanten hätten nicht die Absicht gehabt, bewusst einen Fehler zu kaschieren, sagte der Verteidiger: "Sie haben schlicht nicht daran gedacht, den Beschluss ins Protokoll zu übertragen."

Der Ex-Ortschef, sichtlich nervös, erklärte sein Verhalten mit einer "Stresssituation" am damaligen Tag, weil er nicht herausfinden konnte, woher die "überzähligen" Stimmen rührten. Er habe die Wahlhelfer aber nicht explizit angewiesen, eine falsche Zahl ins Protokoll zu schreiben, sondern sich darauf verlassen, dass diese die Vorgänge ordnungsgemäß dokumentierten und die Niederschrift schließlich ungelesen unterzeichnet.

Auf die Frage des Richters, ob es nicht gerade in einer ungewöhnlichen Situation angebracht gewesen wäre, auf die Dokumentation zu achten, wussten die Angeklagten keine rechte Antwort.

Artikel von Luise Walchshofer Redakteurin Land und Leute l.walchshofer@nachrichten.at